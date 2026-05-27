悪臭と30匹以上の死骸が散乱する室内「物言えぬ動物たちを救う」「行き場を失った犬たちを保護」立派な理念を掲げていたはずの動物愛護団体代表が、おびただしい数の死骸と悪臭が充満する密室で、犬や猫を飼い殺しにしていた。’26年５月22日、動物愛護法違反（虐待）の疑いで警視庁に逮捕されたのは、一般社団法人『保護犬猫の家 ななちゃんのおうち』代表理事の丸ノ内留実容疑者（47）だ。「劣悪な環境で飼育してしまったことは