記事ポイントホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」が2026年6月15日に開催されます。品川プリンスホテル プリンスホールで、セミナーシンポジウムと展示会が参加無料で実施されます。総支配人、外販・EC事業、F&B、ホテル運営、宿泊主体型ホテル、業界トレンドの6セッションが予定されています。 オータパブリケイションズが、ホテル業界専門シンポジウム展示会「HOTERES EXPO東京 2026」を開催しま