記事ポイント超像可動シリーズに第1部・第7部それぞれの「ブランドー」がサードカラーで同時登場、先行抽選販売は2026年6月30日まで受付中第4部のスタンド「クレイジー・ダイヤモンド」がピンク×ゴールドのクリアバージョンで初立体化ワンダーフェスティバル2026[夏]ではWF限定特典付き会場販売と「ジャイロ・ツェペリ Ver.1.5」クリスタル限定版の先着抽選販売も実施 メディコス・エンタテインメントの超像可動シリーズに、