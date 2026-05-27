記事ポイント2026年6月20日・21日、和歌山ビッグホエールで「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます市内宿泊者限定で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たる抽選キャンペーンを実施します公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10％割引になります 和歌山市が、2026年6月に開催される「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせて、市内宿泊者向けのプレゼントキャンペーンやキッチンカーマ