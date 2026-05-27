記事ポイント千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」が、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションを2026年3月19日から再開5〜10月の木曜限定で流しそうめん食べ放題付きプランが新登場（参加費無料）千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を使った新BBQコースがこの夏スタート 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者だけが体験できる「キリンと朝食」オプションが2026年3月19