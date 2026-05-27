記事ポイント愛犬との移動専用に設計された電動アシスト自転車が100台限定で発売約35Lバスケット・ペットスリング・アップハンドルなど5点がフルセットOGK・WHATNOT・GREEN DOG & CATの3ブランドとコラボした特別仕様 プレミアムe-BikeブランドのBESVが、愛犬と日常の移動をともにするための電動アシスト自転車を発売します。2026年5月20日に登場した「Votani Q3 Pet Custom Edition」は100台限定の特別仕様で、ペットと