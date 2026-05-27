記事ポイント映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントするキャンペーンを開催中キャンペーンはオンラインストア「PGS」にて実施、エルヴィス関連商品の購入者全員にもれなく配布（なくなり次第終了）渋谷シネクイントでは2026年5月15日〜6月18日まで入場無料のスペシャル展示「エルヴィス・ワ