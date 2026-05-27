記事ポイントマルハン東日本が手がける体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日の3日間、東京・ベルサール秋葉原で開催されます（入場無料）脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社・スマート福袋「脳汁くじ」（1回777円）など、インスタジェニックなコンテンツが充実しています 東京・秋葉原に、脳汁があふれ出る3日間