記事ポイント三菱商事都市開発が「日比谷音楽祭2026」に2025年に続き協賛2026年5月30日（土）・31日（日）、日比谷公園を中心に開催される無料の音楽イベント今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージに加わり、街全体へ規模が拡大 都心の日比谷公園が音楽一色に染まる季節がやってきます。三菱商事都市開発が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催される「日比谷音楽祭2026」への協賛を発表します。入場無料で誰