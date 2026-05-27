▽調教師尾形藤吉調教師の８勝が最多（１９３４年フレーモア、３６年トクマサ、４３年クリフジ、５２年クリノハナ、５６年ハクチカラ、６１年ハクシヨウ、６３年メイズイ、７７年ラッキールーラ）。現役では友道康夫調教師の３勝（２０１６年マカヒキ、１８年ワグネリアン、２２年ドウデュース）で、勝てば歴代単独２位の４勝目となる。▽騎手武豊騎手の６勝（１９９８年スペシャルウィーク、９９年アドマイヤベガ、０２年