記事ポイント埼玉のプロ卓球チームT.T彩たまの選手と触れ合える無料体験型イベントが6月13日に開催されますプロ選手によるレクチャー・サイン会・腸活体操など幅広いプログラムが用意されています申し込みは5月31日まで受け付け、抽選で参加者が決定されます 埼玉県和光市のプロ卓球チームと地元企業がタッグを組んだ体験型スポーツイベントが、今年も開催されます。乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を手がける光英科学研究