アメリカのトランプ大統領は26日、健康診断を受け、「全ての検査結果が完璧だった」と明らかにしました。トランプ大統領は26日、6か月ごとに行っている健康診断を受けたとSNSで報告し、「全ての検査結果が完璧だった」と明らかにしました。歴代最高齢で大統領に就任したトランプ氏をめぐっては、これまでに足のむくみや手の甲にあざが見られたほか、公の場で居眠りするような様子が見られたことなどから、健康状態について臆測が飛