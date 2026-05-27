俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）。第8話では、横田学長主催のボウリング大会も開催され、関根勤らしいコミカルな魅力を発揮した。鮨アカデミーの学長・横田宗満役を務める関根に、役柄への思いや撮影現場の雰囲気、キャストとの裏話を語ってもらった。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！■厳しさの裏にある懐の深さ――関根勤が感じた横田学長の魅力――本作の