映画「DUNE デューン砂の惑星」「スパイダーマン」シリーズ、『チャレンジャーズ』などで知られるゼンデイヤと、『THE BATMAN―ザ・バットマンー』から『ミッキー17』まで、超大作もアート系も制するロバート・パティンソン。人気俳優2人が主演を務める映画『ドラマなふたり（原題：The Drama）』の予告編、ポスタービジュアルが解禁された。【動画】ゼンデイヤがウエディングドレス姿で酒をあおる予告編本作は、結婚式を目