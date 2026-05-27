26日、レバノン南部スールで、イスラエルの空爆により破壊された町並み（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は26日の治安閣議で、親イラン民兵組織ヒズボラと交戦を続けるレバノンで「イスラエル軍が地上部隊を大規模に展開し、要衝を確保している」と語った。イスラエルメディアによると、イスラエル軍はレバノン各地で空爆を強めているほか、これまで作戦を展開していなかった地域も制圧する方針だ