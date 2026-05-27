米・アンソロピック社が開発した新型人工知能「クロード・ミュトス」。システムの脆弱性の発見・攻略に優れ、攻撃性能の高さへの懸念から、政府は18日、松本尚デジタル相（写真）ら関係省庁会議にて重要インフラを中心に対策方針を策定。また、システム開発元のサイバー防衛参画に向け協議を進める。信州大学特任教授の山口真由氏は、「サイバーセキュリティが『AI対AI』の時代に入るのは確実だ」とした上で、未知の脆弱性を突く新