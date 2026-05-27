「ブルージェイズ−マーリンズ」（２６日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が出場した試合でまさかのアクシデントが発生した。マーリンズのマーシーが放った打球が２球連続で自軍ベンチと相手投手を強襲した。場面は二回無死一塁。フルカウントから内角変化球を引っ張った打球は痛烈なライナーで一塁ベンチを襲い、同僚を直撃した。幸いにも頭部などではなく、ベンチからナインが両手で○を突くってマーシーに無事