◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回無死二塁の第1打席で空振り三振に倒れた。これで現時点で通算77三振は、リーグワーストタイ。前日にはリーグ単独トップの18本塁打をマークしたが、「三振かホームランか」で背番号5がメジャーの舞台で存在感を示している。