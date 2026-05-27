お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（50）が26日夜、自身のXを更新。監督辞任が発表された元巨人阿部慎之助氏（47）が現行犯逮捕されたことに関連したとみられる私見を投稿した。阿部監督は25日、暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった