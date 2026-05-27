飲み会で帰りが遅くなったうえに、家の鍵を忘れてしまったパパさん。ママさんを起こして家に入れてもらおうとしたら、ワンコも起きてきて…？ワンコの健気で優しい姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で20万4000回再生を突破しています。 【動画：深夜、夫から『家の鍵を忘れた』とLINE→起こされた犬が『怒ってしまうかな』と思いきや…愛を感じる光景】 パパが深夜に帰宅したら… YouTubeチャンネル「シェパード維