5月21日のAmazon売れ筋ランキング「本」部門で35位に食い込んでいたのが、『ハンディ版 それ犯罪かもしれない図鑑』（金の星社）である。累計12万部突破というベストセラーが、根強い人気を見せている。 参考：読むだけで強気になれる？『天才思考』が説く、イノベーターたちの成功の必殺技とは ■子供の「ついやっちゃう行動」が実はNG？ 大人も学べる法律図鑑 『それ犯罪かもしれない図鑑』は、子供