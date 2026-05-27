不正に入手した他人のキャッシュカードで、ATMから現金を21万円あまりを引き出し盗んだ疑いで、陸上自衛隊善通寺駐屯地の自衛官の男（41）が逮捕されました。 【写真を見る】現役自衛官の男(41)が出し子か「バイトとして言われた通りにお金をおろしただけです」他人名義のキャッシュカードから現金21万5000円を不正に引き出した窃盗容疑で逮捕【香川】 GWの長期休暇後、所在不明に 警察によりますと、自衛官の男は