パナマ・サッカー連盟は26日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の代表メンバー26人を発表し、MFのゴドイ（サンディエゴ）やカラスキジャ（UNAM）らが選ばれた。2大会ぶり2度目の出場で、1次リーグL組ではガーナ、クロアチア、イングランドと対戦する。（共同）