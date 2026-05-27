設備の老朽化などを理由に閉館する大阪・道頓堀の劇場「大阪松竹座」（大阪市中央区）で２６日、最後の公演「御名残（おなごり）五月大歌舞伎」が千秋楽を迎えた。１９２３年の開館から１００年あまり、芝居文化を支えてきた劇場の歴史に幕が下りた。公演には人間国宝の片岡仁左衛門さん（８２）ら東西の歌舞伎俳優が出演。最後の演目「當繫（つなぐ）藝招（わざおぎ）西姿繪（にしのすがたえ）」では、上方歌舞伎の名作