プレミアリーグは26日、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が2025−26シーズンのバークレイズ・マネージャー・オブ・ザ・シーズン（年間最優秀監督）に選ばれたことを発表した。2019年12月からアーセナルの指揮官を務めるアルテタ監督は、苦しんだ時期もありながら、直近は3年連続2位に終わっていたなか、今シーズンは38試合中19試合でクリーンシート（無失点試合）を達成し、失点数はわずか「27」。攻撃面でもリーグ2位