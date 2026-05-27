気象台は、午前8時41分に、洪水警報を串間市に発表しました。【警戒エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・串間市に発表 27日08:41時点南部平野部では、27日昼前は低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■日南市□大雨警報・土砂災害・浸水27日昼前に警戒1時間最大雨量45mm□洪水警報27日昼前に警戒■串間市□大雨警報・土砂災害・浸水27日昼前に警戒1時間最大雨量50mm□洪水