海外旅行や海外出張に欠かせないパスポート。その発給手数料が、2026年7月から大きく変わります。今回の改正は、パスポートを取得する人の負担を軽くする一方で、申請時に注意すべき点もあります。では、私たちの生活にはどのような影響があるのでしょうか。 パスポート手数料が大幅に安くなる 最も大きな変更点は、パスポートの手数料が大幅に引き下げられることです。新しい手数料は、2026年7