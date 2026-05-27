住宅ローンを検討していると、変動金利と固定金利のどちらを選ぶべきか迷う場面があります。そのなかでも、変動金利の低さに魅力を感じつつ、「金利が上がりそうになったら固定金利に変えればよいのでは」と考える人もいるでしょう。 ただし、住宅ローンは借入額が大きく、返済期間も長いため、金利タイプの選び方によって家計への影響が変わります。金利が動く局面では、切り替えのタイミングや判断の仕方も気