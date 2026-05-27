転職後に住宅購入を考えているものの、「勤続年数が短いと住宅ローンは通らないのでは？」と不安に感じる人は少なくありません。特に「3年以上勤めていないと審査に通らない」という話を聞いたことがある人もいるでしょう。 しかし、現在の住宅ローン審査では、以前ほど「勤続年数3年以上」が絶対条件ではなくなっています。もちろん、転職直後よりは勤続年数が長いほうが有利ではありますが、転職から半年でも