近年、初任給を上げる企業が増加傾向にあるようです。そのため、在籍している社員の待遇が変わらない場合、給料の逆転現象が起こる可能性があります。 万が一逆転現象が起きた場合に備え、収入を上げる方法など、適切な対処法を理解しておくことが大切です。 今回は、初任給の引き上げによる給料の逆転現象について解説します。 給料はどれくらい引き上げられている？ 日本労働組合総連合会（連合）による