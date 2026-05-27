DC新作映画『スーパーガール』で主演を務めるミリー・オールコックは、実は先輩となる女性ヒーロー映画の代表作をほとんど観ていないそうだ。 米に語ったところによれば、オールコックはマーベル映画『ブラック・ウィドウ』（2021）や『キャプテン・マーベル』（2019）、さらにDC映画『ワンダーウーマン』（2017）も観たことがないという。いずれも女