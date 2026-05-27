ベルギー北部の踏切でスクールバスと列車が衝突し、生徒2人を含む4人が死亡しました。【映像】衝突で大きく凹んだ車（実際の様子）ベルギーの首都、ブリュッセル近郊の踏切で26日午前8時すぎ、特別支援学校の生徒らが乗るスクールバスと時速およそ90キロで走行中の列車が衝突しました。この事故でバスに乗っていた10代の生徒2人と女性職員、運転手の合わせて4人が死亡したほか、5人の生徒がけがをして病院に搬送されました。