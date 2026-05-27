全国でリチウムイオン電池が原因の火事が相次ぐなか、神奈川県綾瀬市が全国で初めて電池の回収ボックスにAIカメラを導入します。【映像】「アイゴミボックス」を利用する様子綾瀬市役所で26日に公開された電池回収ボックス「アイゴミボックス」は、アルカリ電池やリチウムイオン電池などのほか、電池を内蔵している小型家電も回収します。利用者がタッチパネルで電池の種類を選択し、専用のボックスに入れて回収しますが、電