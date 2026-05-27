女優の奥貫薫（55）が27日までに自身のインスタグラムを更新。大物ハリウッドスターとのモノクロ2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「ジャン・レノ ソロパフォーマンス “らくだ”」と題してつづり始めた。「お稽古を見学させていただくという機会に恵まれ、作品が立ち上がってゆくところから、舞台の開幕、そして東京公演の千秋楽まで、この物語の旅路を遠くでご一緒できたような、とても幸せなひと月でした。観