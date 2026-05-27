「かわいすぎる新喜劇女優」として知られている吉本新喜劇の小寺真理さん（34）がインスタグラムを更新。太っていたという過去の写真を披露した。【動画】かわいすぎる新喜劇女優「少し体重増やしてます」小寺さんは「最近痩せすぎと言われていたので、少し体重増やしてます」とし、体重増加を試みていると報告。ファンに向け、「増やしすぎたら止めてください」とも呼びかけた。さらに、「太ってた小寺がでてる新喜劇ちょいちょい