モデルでタレントのみちょぱさんは5月25日、自身のInstagramを更新。夫でモデルの大倉士門さんとのプライベートショットを公開しました。【写真】みちょぱの夫婦プライベートショット「大好きな人と居るって幸せだよね」みちょぱさんは「4.5月ランダム」とつづり、9枚の写真を投稿。かわいらしいソロショットや、歩いている後ろ姿などが見られます。2、5、7枚目は大倉さんとのツーショットで、どれもいい表情をしており、仲の良さ