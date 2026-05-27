タヌキ！トヨタのポーランド法人は2026年4月23日、LCV（ライト・コマーシャル・ビークル=小型商用車）「プロエース マックス」をベースとしたキャンピングカー「プロエース マックス タヌキ」発表しました。トヨタが欧州で展開する商用バン「プロエース」シリーズは、シトロエンやプジョー、フィアットなどを傘下にするステランティスグループから供給を受けるOEM（相手先ブランドによる生産）車です。【画像】超カッコいい！