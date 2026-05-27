【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：50,461.68 ▼118.02（5/26）NASDAQ：26,656.18 △312.21（5/26） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。米国とイランの間の和平合意をめぐり、引き続き協議は継続しているものの、新たな武力衝突が行われていることで依然として最終合意までは時間がかかる可能性が高いとの見方が市場で広がりました。ダウ平均は106ドル高の50,686ドルで取引を