女優の米倉涼子（５０）のモデルショットが話題を呼んでいる。２７日までに自身のＳＮＳを更新した米倉は、インスタグラムに「５月２９日発売『Ｉｏｌｉｔｅ』７月号ぜひ読んでいただけたら嬉しいです」と紹介し、肩があらわになったデザインのオールインワンを着用してポーズをとる姿のショットや、クールな表情を浮かべたモノクロショットをアップ。大人の魅力を披露した。この投稿にファンからは「美しすぎる」「めっっ