◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が次回登板となる２７日（日本時間２８日）の対ロッキーズ３戦目に、自身初めて日本人投手との先発投げ合いが実現することが決まった。過去に当時アスレチックスの藤浪晋太郎と、エンゼルス時代の２３年２月２８日にオープン戦で投げあったことがあるが、シーズンでは初めてとなる。大谷