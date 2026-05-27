九州南部に停滞する前線の影響で、鹿児島県内は大雨となっているところがあります。 県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まるおそれがあります。 気象台によりますと、九州南部に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、県内は大気の状態が不安定になっています。 25日からの降水量は屋久島町尾之間で196ミリ、肝付町内之浦で161ミリ、喜界島で155ミリなどとなっています。