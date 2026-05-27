人や社会の動きも八卦の見方で捉えられる あらゆる事象に対応している八卦 八卦が象徴するのは、自然現象だけに限定されていません。最初に定めた自然のイメージを軸に、人物や動物、体の部位、さらには季節、方位など、身の回りのさまざまな対象にも紐づけて考えられてきました。 たとえば「乾」は天のイメージを持ち、父や馬、体では首に対応づけられてきました。いずれも上に位置し、物事を主導する役割