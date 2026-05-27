落ち着いて眠れる場所は大事！ドアのそばや窓の下に枕がくるような落ち着かない場所での対処法とは ヤバい！ドアの近くや窓下に枕がくる 寝る場所では落ち着けることがまず大事です。 ドアのそばや窓の下に枕がくるようなベッドの配置は、落ち着かず健康的にトラブルが起こりやすい傾向が……。 健康運は金銭運に直結するので要注意です。 枕の位置は、北、北西、北東の間に収まるのがベスト。 北からの「水」の気で心