庇(ひさし)に注目すると神社のつくりがよくわかる！ 庇のつく位置で平入り系と妻入り系にわかれる 古来、日本の神々は八百万でした。山や石、樹木や滝など、神はあらゆる自然に宿ると考え、それ自体を御神体と見なしてきたのです。社殿ができたのは、仏教伝来後のこと。仏殿に対抗し、つくられるようになりました。 社殿のもっとも古い形式は伊勢神宮（大和朝廷が祭った天津神）と出雲大社（地方豪族が祭った国津神）の二つ