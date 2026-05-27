東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.30高値159.38安値158.86 160.02ハイブレイク 159.70抵抗2 159.50抵抗1 159.18ピボット 158.98支持1 158.66支持2 158.46ローブレイク ユーロドル 終値1.1631高値1.1645安値1.1616 1.1674ハイブレイク 1.1660抵抗2 1.1645抵抗1 1.1631ピボット 1.1616支持1 1.1602支持2 1.1587ロ&#12