東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値185.26高値185.36安値184.88 185.93ハイブレイク 185.65抵抗2 185.45抵抗1 185.17ピボット 184.97支持1 184.69支持2 184.49ローブレイク ポンド円 終値214.19高値214.68安値214.08 215.15ハイブレイク 214.92抵抗2 214.55抵抗1 214.32ピボット 213.95支持1 213.72支持2 213.35ロ&#1254