東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.73高値9.76安値9.71 9.81ハイブレイク 9.78抵抗2 9.76抵抗1 9.73ピボット 9.71支持1 9.68支持2 9.66ローブレイク シンガポールドル円 終値124.67高値124.73安値124.36 125.18ハイブレイク 124.96抵抗2 124.81抵抗1 124.59ピボット 124.44支持1 124.22支持2 124.07ローブレイ