東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7169高値0.7176安値0.7155 0.7199ハイブレイク 0.7188抵抗2 0.7178抵抗1 0.7167ピボット 0.7157支持1 0.7146支持2 0.7136ローブレイク キーウィドル 終値0.5836高値0.5873安値0.5832 0.5903ハイブレイク 0.5888抵抗2 0.5862抵抗1 0.5847ピボット 0.5821支持1 0.5806