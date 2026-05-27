タレントのユージ（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。新たな愛車となるポルシェ「992.2 GT3」の納車を報告した。【写真】「ポルシェ992.2GT3」内装カットも多数掲載ユージは「ポルシェ992.2GT3納車されました」と報告し、愛車の写真を公開。「あぁかっこいい」と率直な心境をつづり、自身を「カーボン大好き人間」と表現しながら、外装と内装をカーボン仕様で統一したことを明かした。「見てるだけでワクワクする」と