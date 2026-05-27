◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2026年5月26日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が26日（日本時間27日）、本拠でのロッキーズ戦前に取材に応じ、27日（同28日）に先発する大谷翔平投手（31）を投打二刀流で起用する方針を、改めて明言した。指揮官は「現時点では打つと思う。何か状況が変わらない限りは」と話した。前回登板の20日（同21日）のパドレス戦に続き、2登板連続の投打二刀流起用。